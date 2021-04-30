شكرا لقرائتكم خبر عن استلام 31 طن قمح من المزارعين خلال 15 يوما في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في المنيا، استلام 30921 طن، و471 كيلوجرام، قمح محلي من المزارعين، خلال ال 15 يوما الماضية، ومنذ بدء استلام المحصول، في 15 ابريل الجاري، مؤكدا على استمرار أعمال توريد محصول القمح، حتى نهاية يونيو المقبل.

وقال «يوسف»، عملية التوريد تتم بشكل طبيعي، داخل الشون والصوامع، والهناجر، ووسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية .

يذكر ان المساحة المنزرعة بالمحافظة، 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردب للفدان، وبإجمالي 5،5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول .