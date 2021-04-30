شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 2.7 مليون طن والبطاطس في المركز الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي عن الصادرات الزراعية حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 27 ابريل 2021 موضحا ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 2.7 مليون طن حتى الآن.

ووفقا للتقرير بلغت الصادرات الزراعية 2 مليون و721 ألفا و403 أطنان من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها حوالي 150 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم.

واضاف التقرير ان اجمالي صادرات مصر من الموالح بلغت مليونا و444 ألفا و95 طنا، بالإضافة إلى تصدير 485 ألفا و503 أطنان بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 165 ألفا و143 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 60 ألفا و628 طنا.

واشار التقرير إلى ان صادرات مصر من الفراولة احتلت المركز الخامس في قائمة الصادرات بإجمالي 18 ألفا و668 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 18 الفا و396 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 13 الفا و455 طنا، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 10 آلاف و945 طنا.

ووفقا للتقرير حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 7 آلاف و767 طنا، بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 آلاف و505 أطنان، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 4 آلاف و335 طنا، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 369 طنا.