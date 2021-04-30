شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الاقصر» تشدد على تطبيق الاجراءات الاحترازية بمساجد ارمنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، مدير المديرية الأوقاف، اليوم الجمعة، بزياره ميدانيه إلى مركز ومدينة أرمنت وذلك لمتابعة العمل بمساجدها، وقد تم المرور على مساجد أرمنت الحيط وهم النور والحامدي والشيخ مفتاح والزلفى .

وشدد عبدالدايم على العاملين بهذه المساجد على التشديد في اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والاستمرار في تعقيم المساجد لحماية المصلين طوال شهر رمضان 2021 من فيروس كورونا، بجانب الاستمرار في أعمال النظافة استعدادا لعيد الفطر المبارك.

وألقى خطبة لخطبة الجمعة والتى تحدثت عن «يوم بدر.. دروس وعبر» موضخا إن يوم بدر من أيام الله سبحانه وتعالى حيث جاء فيه التثبيت والتأييد من الله عز وجل، لعباده المؤمنين الذين أوذوا وأٌخرجوا من ديارهم بغير حق، فأذن الله تعالى لهم أن يدفعوا الظلم عن دينهم ووطنهم وأنفسهم وبشرهم بالنصر العظيم، حيث يقول تعالى:«أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ».

وأضاف ان يوم بدر كان يومًا فارقًا بين الحق والباطل، وسماه الله تعالى يوم الفرقان، ونال من شهده من البشر والملائكة التشريف الأعظم والتكريم الأسمى.

داعيا الله تعالى أن يحفظ شعب مصر وقيادته ويرفع البلاء ويذهب الوباء ويحمى مصر وأمنها يا رب العالمين.