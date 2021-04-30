شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم: تجهيز 51 مدرسة لتلقي رغبات التسجيل في تطعيم كورونا (تعرف على الأماكن) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن الانتهاء من تجهيز 51 مدرسة و64 مركز شباب بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في مبادرة من المحافظة للتيسير على المواطنين الراغبين في التسجيل للحصول على لقاح «كورونا».

وأكد «الأنصاري» حرصه على متابعة إجراءات حصول المواطنين على لقاح فيروس كورونا منذ اليوم الأول للتطعيم، للاطمئنان على سير العمل على الوجه الأكمل وفقاً للاجراءات التي أقرتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى، مشدداً على ضرورة التزام جميع المستحقين بالنظام وبالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية، حفاظاً على سلامتهم ومنع انتشار العدوى بالأمراض.

وأعرب محافظ الفيوم، عن شكره وتقديره للفرق الطبية، نظراً لمجهوداتهم الكبيرة في مواجهة هذا الفيروس اللعين، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للاستمرار في استكمال هذه الجهود، مناشداً جموع المواطنين بسرعة التسجيل لتلقى اللقاح لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ومن جهته، أوضح الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن المدارس التي تم تجهيزها تشمل 12 مدرسة تابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، هي محمد معبدالابتدائية، وجمال عبدالناصر الابتدائية، والشهيد أحمد زكي لطيف «الناصرية سابقاً»، وجاسمين الابتدائية، وياسر كمال تمام الابتدائية، وقحافة الصباحيه الابتدائية، وهوارة المقطع الابتدائية، وسيلا الإعدادية، واللاهون الإعدادية، وبني صالح الإعدادية، ودمو الإعدادية، والمندرة الإعدادية، وفي إدارة غرب التعليمية تم تجهيز مدارس 6 اكتوبر الإعداديه بنات، ومدينة فارس تعليم أساسي، وعزة زيدان لغات، والتحرير الابتدائية، والمنشية الابتدائية، والعزب التجريبية، والشهيد محمد ممدوح، وابجيج الابتدائية، والحريشي تعليم أساسي، ودسيا الابتدائية.

وأضاف، أن المدارس التي تم تجهيزها بمركز ومدينة سنورس تشمل مدرسة حمادة طنطاوي لغات، والراضي الابتدائية، وأبوسعاد الابتدائية، والشهيد محمد عبدالفتاح الثانوية، وعويس عليوه الثانوية، وفي مركز أبشواي مدرسة شكشوك الابتدائية القديمة، وأبشواي الثانوية، والشهيد مصطفى أيوب «مجمع أبوكساه سابقاً»، وطبهار الثانوية، وبنات العجميين الثانوية، أما في مركز طامية، فقد تم تجهيز مدارس طامية الإعدادية بنين الجديدة، ومدرسة بنات طامية الابتدائية، والشهيد موسى عوض الإعداديه الثانوية بقرية قصر رشوان، ودار السلام الإعداديه الثانوية، ومنشاة الجمال الإعدادية الثانوية.

وفي مركز يوسف الصديق مدارس النزلة الإعدادية، وقصر قارون الابتدائية، وأبوبكر الصديق الابتدائية، وابراهيم الجارحي الإعدادية، والشواشنة الإعدادية، وفي مركز اطسا، مدرسة الحجر الثانوية، وجردو الثانوية، ومطول الثانوية، ومنية الحيط الثانوية، ودفنو التجريبية الرسمية لغات، وأبوجندير الثانوية، والشهيد عيد عطيه «اطسا بنات سابقاً»، ومصطفى كامل الثانوية، وعتامنة المزارعة.

فيما كشف اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن تجهيز 64 مركز شباب بمختلف مراكز وقرى المحافظة لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، منها 14 مركز شباب بمركز ومدينة الفيوم هي الساحة، وقحافة، وشروق، والعامرية، والعدوة، والإعلام، والناصرية، ودمو، ومنشاة عبدالله، والمندرة، ودسيا، والعزب، وهوارة المقطع، والسنباط، و10 مراكز شباب بمركز ومدينة سنورس، هي مركز شباب مدينة سنورس، وسنورس ثاني، ومطرطارس، وبني عتمان، وسنهور القبلية، وجبلة، وجرفس، وبيهمو، والزاوية، وترسا.

وأضاف، أنه تم أيضاً تجهيز 18 مركز شباب بمركز ومدينة يوسف الصديق هي الشواشنة، غيضان، أباظة، الحامولي، بريشة الغربية، الخواجات، المشرك، كحك بحري، النزلة، الربع، قصر الجبالي، والي ميزار، منشية قارون، شريف والي، قوته، بطن اهريت، حناحبيب، كحك قبلي، وفي مركز ومدينه أبشواي 6 مراكز، هي مركز شباب ابشواي، أبوكساه، شكشوك، أبوشنب، طبهار، العجميين، أما في مركز ومدينة اطسا فقد تم تجهيز 7 مراكز هي مركز شباب المدينة، دفنو، جردو، عنك، قصر الباسل، ظافر، قلمشاه، وفي مركز ومدينة طامية 7 مراكز شباب، هي معصرة صاوي، دار السلام، الروبيات، الروضة، منشاة الجمال، قصر رشوان، فانوس، ومركز شباب طامية.