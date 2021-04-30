شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ 1224 مواطنًا بقرية أولاد الشيخ في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان المديرية نظمت قافلة طبية بقرية اولاد الشيخ بمركز مغاغة، خلال يومي 28 و 29 من إبريل الجاري، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1224 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 185 حالة جراحة و309 حالة اطفال و 227 باطنة و120قلب و 66 نساء و32 تنظيم اسرة و28 اسنان و179 جلدية و 87 حالة انف واذنن، وعمل 40 تحاليل مختلفة، وعمل 7 حالات و عمل 4 حالة اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 88 متردد، وتم اجراء خلع اسنان لحالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 9 حالات لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 90 متردد، كما تم استخدام 13 عيادات متنقلة وتضم صيدلية