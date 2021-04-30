شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ 1224 مواطنًا بقرية أولاد الشيخ في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وأشار الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان المديرية نظمت قافلة طبية بقرية اولاد الشيخ بمركز مغاغة، خلال يومي 28 و 29 من إبريل الجاري، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1224 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 185 حالة جراحة و309 حالة اطفال و 227 باطنة و120قلب و 66 نساء و32 تنظيم اسرة و28 اسنان و179 جلدية و 87 حالة انف واذنن، وعمل 40 تحاليل مختلفة، وعمل 7 حالات و عمل 4 حالة اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 88 متردد، وتم اجراء خلع اسنان لحالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 9 حالات لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 90 متردد، كما تم استخدام 13 عيادات متنقلة وتضم صيدلية