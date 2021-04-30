شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة السكان بالأقصر تناقش خفض معدلات النمو السكاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وحدة السكان بمحافظة الأقصر أول لقاءاتها التعريفية لإعلام المواطنين بخطة وأهداف وأنشطة الوحدة ومحاور عملها الاستراتيجية في إطار تحقيق التعاون والتكامل بين الوحدة وقوة عملها تنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بالاهتمام بالقضية السكانية.

استهدف اللقاء التعريف بالوحدة ومحتوى العمل الإستراتيجية وبحث سبل التعاون لتحسين الخصائص السكاني بالمحافظة وخفض معدلات النمو السكاني.

أكد مسؤولو الوحدة أن اللقاء بداية لسلسلة لقاءات تعريفية بأنشطة الوحدة استعدادا لعقد المزيد من الفاعليات في المدن والقرى والنجوع للوصول إلى المستهدفين وتوعيتهم بأهمية القضية السكانية.

أشاروا خلال اللقاء إلى حرصهم على التواصل الفعال والتشبيك مع كافة المؤسسات والتنسيق المشترك في إطار تحقيق التعاون والتكامل لتنفيذ أهداف الوحدة.

شهد اللقاء الذي عقد بمكتبة مصر العامة بالأقصر عددا من وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية في مقدمتهم صبري عبدالحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية.

كما شهد اللقاء حضور عدد من أعضاء الجمعيات الأهلية والمؤسسات لعمل تشابك وبروتوكول تعاون بينها وبين وحدة السكان بالمحافظة لخدمة المواطن الأقصري.