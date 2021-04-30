شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أعضاء هيئة التمريض في قسم العزل بمستشفي العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت النقابة الفرعية للتمريض بشمال سيناء أعضاء هيئة التمريض في قسم العزل في مستشفي العريش العام.

وقال حمدان سالم الشلبى رئيس النقابة الفرعية لتمريض شمال سيناء، أنه تم تكريم أعضاء هيئة التمريض في قسم العزل في مستشفي العريش العام،وذلك بمنحهم شهادات التقدير، تقديرا لجهودهم في خدمة المرضى في القسم في ظل جائحة كورونا.

حضر التكريم كلا من إناس رباع مصطفى، رئيس قسم التمريض بالغزل، ايمان اعمر حسين وكيل قسم التمريض.

بدورهم قدم أعضاء هيئة التمريض والعاملين بقسم العزل الشكر والتقدير على اللمحة الطيبة المقدمة من نقابة التمريض، مؤكدين على أن تكريمهم قد رفع من معناويتهم وأنساهم ما يعانوه من متاعب.