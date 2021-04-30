شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 175 حالة تعدي على أراضي حماية النيل بالمنيا ضمن الموجة الـ17 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة ازالت 175 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة «حماية النيل»، بمساحة اجمالية 7329 متر مربع، وذلك ضمن تنفيذ أعمال الموجة الـ 17 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة «حماية النيل»للتصدي بكل حسم لاي شكل من أشكال التعديات عليها، وبالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة.

وأكد المحافظ، أن ذلك ياتي تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على مجري نهر النيل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، والأمن، والجهات المختصة، حيث تم دراسة وتقسيم الحالات المستهدفة إلى حالات بسيطة ومتوسطة، كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بعدم عودة التعدي مرة أخرى على الأراضي التي تم إزالتها.

أوضح المحافظ أنه تم وضع جدول زمني مكون من ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى منه في 30 مارس وحتى 8 ابريل 2021، واسفرت عن إزالة 134 حالة، بمساحة اجمالية 5267 متر مربع، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 17 ابريل، وتستمر حتى 9 مايو 2021، واسفرت عن إزالة 41 حالات، حتى الأن، بمساحة اجمالية 2062 متر مربع، كما ستبدأ المرحلة الثالثة منه خلال الفترة من 18 مايو وحتى 30 يونيو القادم.

وأكد محافظ المنيا على استمرار جميع الوحدات المحلية، في ضبط ووقف حالات البناء المخالفة والعشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه ذلك.