شكرا لقرائتكم خبر عن افتتحه وزير الأوقاف والمفتي.. بالصور تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية ويرافقهم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مسجد عمر بن الخطاب فى مدينة دمنهور.

بني مسجد عمر بن الخطاب فى منطقة منشية إفلاقة فى مدينة دمنهور على ترعة الخندق فى عام 1982 بالجهود الذاتية على جزء من الأرض المخصصة للمسجد بسبب ارتفاع تكلفة الانشاء، ويخدم منطقة مكتظة بالسكان ويطل علي سوق افلاقة.

ويعتبر مسجد عمر بن الخطاب واحدًا من أكبر المساجد فى دمنهور وتم تصميمه على الطراز المملوكي ويحمل نقوشًا زخرفية رائعة.

قررت وزارة الأوقاف إعادة بناء المسجد على كامل المساحة بعد تدهور حالته الانشائية لخدمة أهالي المنطقة المكتظة بالسكان.

تكلف إنشاء المسجد 9.5 مليون جنيه وافتتحه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

تصل مساحة المسجد بعد إحلاله وتجديده إلي 1375 مترًا، ويتكون مسجد عمر بن الخطاب من عدد 2 مصلى أرضى للرجال والسيدات وصحن المسجد بالإضافة إلي عدد 5 غرف وطرقة.

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة

بالصور.. تعرَّف على مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة