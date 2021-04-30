شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لإزالة المباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة حرصاً على حق الدولة والشعب.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية، وكافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية، وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

ومن جانبها، نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصان البحرية، حملة إزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 30 متر، وتم تسليم الأرض للزراعة للمحافظة عليها من التعديات مرة أخرى، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملات إزالة للتعديات المخالفة علَي الأرض الزراعية، بالتنسيق مع مركز الشرطة، أسفرت تلك الحملات عن تنفيذ إزالة كلية في المهد لسور على مساحة ٥ قراريط بقرية صفط زريق ،بغرض إقامة قاعة أفراح وتم ردم الأرض الزراعية بالرمال، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالمركز بإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بقرية برمكيم ،التابعة للوحدة المحلية بجميزة بني عمرو، على مساحة ١٢ سهم بغرض إقامة قاعه تصوير خارجية، وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.