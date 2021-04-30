شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف معاشات مايو غدا من ماكينات الصراف الآلى لبنك ناصر ومنافذ ATM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى ببدء صرف كافة معاشات مايو للعملاء غدا السبت الموافق الاول من مايو عبر ماكينات الصرف الآلى ومنافذ الدفع الالكتروني.

وأكد محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى أنه تم الاتفاق مع إحدى شركات الدفع الالكترونى، على تخفيض عمولات السحب من الشركة بمناسبة شهر رمضان والاجازات، وذلك للتيسير على العملاء، مضيفا أنه تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الالكترونى" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

وأشار عشماوى إلى أنه بناء على تكليفات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك، تم تفعيل خدمة الدفع الالكترونى الرائدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك مما سيكون له الأثر فى تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم والمساعدة فى التيسير على العملاء وخاصة كبار السن فى صرف مستحقاتهم دون عناء أو الوقوف فى الطوابير خاصة فى ضوء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. الدفع الالكتروني

وأشار إلى أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددا على أن البنك يضع التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.