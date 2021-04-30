شكرا لقرائتكم خبر عن دولة 30 يونيو ترسخ مبادئ المواطنة والوحدة الوطنية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدولة المصرية نموذجاً فريداً في التعايش بين الأديان والوحدة الوطنية، حيث عملت على ترسيخ ‏وإعلاء قيم التسامح والسلام وعدم التمييز بين المواطنين على أرضها بغض النظر عن ديانتهم أو معتقداتهم، ‏وضمان المساواة بين الجميع في الحقوق والحريات والواجبات العامة، بما يكفل التماسك المجتمعي بين ‏قطبي الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، ومواجهة مختلف المحاولات التي تستهدف النيل من وحدة ‏المجتمع، في وقت تتواصل فيه الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في ملف تقنين أوضاع الكنائس بمختلف ‏المحافظات‎.‎

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على ‏استمرار اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس في توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية‎.‎

وأوضح التقرير أنه تم تشكيل لجنة في يناير 2017 لإدارة ملف توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، ‏برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء، وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية، حيث ‏تولت البدء في تلقي طلبات التقنين، ودراستها والتثبت من توافر الشروط المحددة لذلك‎.‎

ووفقاً للتقرير تتمثل هذه الشروط في أن يكون الطلب مقدماً من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة ‏للكنيسة أو المبنى، وأن يكون المبنى قائماً في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016، مع ضرورة أن ‏يكون المبنى سليماً من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين، فضلاً عن أن ‏يكون المبنى ملتزماً بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة‎.‎

وذكر التقرير أنه تم إصدار 19 قراراً من قبل اللجنة منذ مايو 2018 وحتى أبريل 2021، حيث تم إصدار ‏‏4 قرارات في عام 2018 بإجمالي 508 كنيسة ومبنى، بواقع 53 كنيسة ومبنى في مايو، و167 كنيسة ‏ومبنى أخرى في مايو، و120 كنيسة ومبنى في أكتوبر، و168 كنيسة ومبنى في ديسمبر‎.‎

كما تم إصدار 8 قرارات تقنين في عام 2019، بإجمالي 814 كنيسة ومبنى، بواقع 119 كنيسة ومبنى في ‏يناير، و156 كنيسة ومبنى في مارس، و111 كنيسة ومبنى في أبريل، و127 كنيسة ومبنى في يوليو، ‏و88 كنيسة ومبنى في سبتمبر، و62 كنيسة ومبنى في أكتوبر، و64 كنيسة ومبنى في نوفمبر، و87 ‏كنيسة ومبنى في ديسمبر‎.‎

وبالنسبة للقرارات الصادرة في عام 2020، أوضح التقرير أنه تم إصدار 6 قرارات بإجمالي 478 كنيسة ‏ومبنى، بواقع 90 كنيسة ومبنى في يناير، و82 كنيسة ومبنى في فبراير، و74 كنيسة ومبنى في أبريل، ‏و70 كنيسة ومبنى في مايو، و100 كنيسة ومبنى في أكتوبر، و62 كنيسة ومبنى في ديسمبر، أما بشأن ‏القرارات الصادرة في عام 2021، فقد تم إصدار قرار واحد لتقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى في أبريل‎.‎

وأبرز التقرير التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها، والبالغ عددها 1882 ‏كنيسة ومبنى، مقسمة ما بين 1077 كنيسة و805 مبنى، وذلك بواقع 316 كنيسة ومبنى في محافظة ‏المنيا، و166 في الجيزة، و162 في الإسكندرية، و159 في سوهاج، و150 في القليوبية، و148 في ‏القاهرة، و137 في أسيوط، و108 في الشرقية، و105 في البحيرة‎.‎

واستكمالاً لما سبق، تم توفيق أوضاع 92 كنيسة ومبنى في محافظة بني سويف، و53 في أسوان، و43 ‏في الغربية، و38 في كل من محافظتي البحر الأحمر والدقهلية، و34 في المنوفية، و26 في الأقصر، ‏و21 في قنا، و17 في كل من محافظتي السويس والإسماعيلية، و13 في مطروح، و11 في بورسعيد، ‏و10 في الفيوم، و8 في كفر الشيخ، و6 في شمال سيناء، و2 في كل من محافظتي جنوب سيناء والوادي ‏الجديد‎.‎