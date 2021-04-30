أخبار مصر

الصحة تعلن توفير أمصال مجانية بالمستشفيات والوحدات.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توافر بعض الأمصال العلاجية بالمجـان، من خلال مستشفيات الوزارة وبعض الوحدات الصحية.
وأوضحت وزارة الصحة في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، الجمعة، أنها توفر 6 أمصال علاجية بالمجان للعديد من الأمراض، وهي:

ـ مصل الالتهاب الكبدي الفيروسي (ب).

ـ مصل التسمم الممباري.

ـ مصل التيتانوس.

ـ مصل الثعبان.

ـ مصل الحيات.

ـ مصل العقرب.

ـ مصل الكلب.

وأكدت الوزارة، أن هذه الأمصال تستخدم حال تعرض الشخص لعقر أو لدغات أو تعرض للعدوى ببعض الأمراض.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا