ضبط سائق قبل قيامه بترويج 84 طربة حشيش في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بالإسكندرية سائق بحوزته كمية كبيرة من الأفيون والحشيش قبل ترويجها على دوائر أقسام شرطة أول وثان المنتزه وثان الرمل.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج بالتردد على دوائر أقسام شرطة أول وثان المنتزه - ثان الرمل بالإسكندرية للاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دوائر الأقسام مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية وبحوزته 84 طربة حشيش – كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للتواصل مع عملائه.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق