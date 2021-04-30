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بقيمة 55 مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 12 قصية تهريب خلال يوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 12 قضية أبرزها ضبط بضائع أجنبية الصنع وتقدر القيمة والتعويض المالي بأكثر من 55 مليون جنيه، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 31 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح.

وأسفرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية عن تحرير 1434 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 199 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط قضية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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