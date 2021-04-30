ضبط 90 ألف عبوة عسل نحل عليها علامات تجارية وهمية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملة تموينية مُكبرة لحماية جمهور المستهلكين.

وأثمرت الجهود عن ضبط 90780 عبوة وقطعة "حلوى جافة – عسل نحل" معبأة داخل عبوات مدون عليه علامات تجارية وهمية غير مسجلة منتج نهائي.

كما تم ضبط 1,5 طن "شمع برافين" معبأة داخل براميل مستلزمات إنتاج ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الإسكندرية.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.