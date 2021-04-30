"أسطوانة للإيجار".. ضبط صاحب ورشة بحوزته 12 أسطوانة أكسجين في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن المدير المسئول عن ورشة تصنيع آلات زراعية لاتهامه بتأجير أسطوانات الأكسجين للمرضى في الفيوم.

ورد بلاغ لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم من عدد من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بتأجير أسطوانات الأكسجين للمرضى نظير تحصله على مقابل مادي.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط 12 أسطوانة أكسجين مختلفة الأحجام داخل ورشة تصنيع آلات زراعية بدائرة المركز، وأمكن ضبط (المدير المسئول عن الورشة).. وبمواجهته أقر باستخدامها في الأغراض الصناعية.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.