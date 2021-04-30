أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية على مدار يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4654 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2120 تجاوز السرعة المقررة، 160 مخالفة السير بدون تراخيص، و41 مخالفة موقف عشوائى، و30 مخالفة شروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.