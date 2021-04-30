شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الرحلات القادمة من 7دول لمطار مرسي علم الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت جداول التشغيل لرحلات الطيران القادمة لمطار مرسى علم الدولي الاسبوع المقبل بداية من غد السبت وحتى نهاية الأسبوع، أن عددها سيصل 42 رحلة طيران دولية، تقل سائحين من جنسيات مختلفة، وأن الرحلات الوافدة من دولة التشيك ب 10 رحلات أسبوعيا و بولندا 14 رحلة أسبوعيا و 9 رحلات من أوكرانيا، و3 رحلات من سويسرا، و2 من رومانيا واحدة من ملدوفيا وأخري من لتوانيا، بجانب رحلتين داخليتين تابعتين لشركة مصر للطيران.