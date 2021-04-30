شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بالبحيرة حول «يوم بدر.. دروس وعبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، واللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، مسجد عمر بن الخطاب بحي إفلاقة بمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بتكلفة 9.5 مليون جنيه على نفقة وزارة الأوقاف، إضافة إلى 5 مساجد أخرى بالمحافظة بالجهود الذاتية.

ويؤدى وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد عمر بن الخطاب بالبحيرة تحت عنوان «يوم بدر.. دروس وعبر» .

يأتى ضمن خطة الوزارة لافتتاح 13 مسجدًا جديدًا، منها 6 مساجد إحلال وتجديد بمحافظة البحيرة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه بمحافظة البحيرة من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (115) مسجدًا، منها 111 مسجدًا إحلالا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وترميم، وإجمالي ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية 1395 مسجدًا، منها 1300 مسجد إحلال وتجديد، و95 مسجدًا صيانة وترميمًا.

كما تفتتح وزارة الأوقاف 13 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديداً، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1395 مسجدًا، منها 1300 مسجد جديد إحلال وتجديد، و(95) مسجدًا صيانةً وترميمًا.