شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البوروندي يبحث تعزيز العلاقات مع السفير المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل رئيس الوزراء البوروندي Alain Guillaume Bunyoni السفير ياسر العطوي سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندي، حيث تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة العمل على تطوير تلك العلاقات، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء بوروندي عن تقديره الكامل لمصر ومكانتها ودورها المرموقين والمقدرين أفريقياً ودولياً، وكذا سعادته بالوتيرة الحالية لخطوات تعزيز وتوطيد العلاقات المصرية البوروندية، ومنوهاً في هذا السياق بالاهتمام البوروندي الكبير بزيارة رئيس بوروندي الأخيرة لمصر خلال شهر مارس 2021 ولقائه بالسيد الرئيس وما تمخض عن تلك الزيارة من نتائج يحرص الجانب البوروندى على البناء عليها لدعم مسار تطوير العلاقات الثنائية.

كما قدم رئيس الوزراء البوروندى الشكر على الاهتمام المصرى الملحوظ بدعم مسيرة تنمية واستقرار بوروندي ، وهو الأمر الملموس والمقدر من الشعب والقيادة البوروندية، معرباً عن أمله في انعقاد الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين كخطوة مهمة على مسار توثيق علاقات الجانبين وتفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات مؤخراً بين البلدين الشقيقين.