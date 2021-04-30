شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب وسيدة أثناء عبور الطريق الصحراوي فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أُصيبت سيدة وشاب أثناء عبور الطريق الصحراوي السريع بنطاق مركز وادي النطرون فى محافظة البحيرة.

واستقبل مستشفى وادي النطرون المركزي فى محافظة البحيرة سيدة فى العقد السادس من العمر، مصابة بجرح قطعى فى الساق، وشابًا مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم.

وتبين أنه أثناء عبور المذكورين الطريق الصحراوي السريع عند الكيلو 135 اتجاه الإسكندرية صدمتهما سيارة ملاكي، ما أدي إلى إصابتهما، وتم عمل الإسعافات الأولية لهما.