شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يتابع أسباب حريق مصنع سنمار للكيماويات ببورسعيد وحقوق العمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا عاجلا من مديرية القوى العاملة ببورسعيد بشأن حادث حريق مصنع سنمار للكيماويات بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، والذي نتج عنه مصرع عامل وإصابة ثلاثة آخرين، وجار التعرف على حجم الخسائر التي تكبدها المصنع.

وأكد الوزير ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق العامل المتوفى والمصابين، وإبلاغ أسرة المتوفى خالص العزاء ومتابعة حالة المصابين أولا بأول وإبلاغهم تمنياتنا بالشفاء العاجل.

وأشار تقرير مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد السيد عبدالرحمن السنجابي، إلى أنه تم تشكيل لجنة من إدارة السلامة والصحة المهنية تضم الكيميائية أيمان محمد مسعد مدير إدارة السلامة، والكيميائية حنان محمد عباس، أخصائي سلامة وصحة مهنية أول، ومن إدارة رعاية القوى العاملة، أمل أحمد يوسف مدير مكتب عمل النواب والضواحي والعرب، ورشا عكاشة مفتشة بالمكتب، للانتقال الفوري لمكان المصنع لبحث نتائج الحريق وعما حدث بالموقع الحريق، حيث بين التقرير أن الشركة يعمل بها عدد من الشركات بنظام التعاقد لإنجاز بعض الأعمال من الباطن ومنها شركة صان مصر، والشركة الهندسية للخدمات البترولية.

وأسفر الحادث عن مصرع العامل أحمد محمد محمد على ويبلغ من العمر 27 سنة ويعمل بشركة صان مصر، وإصابة كل من خالد عبدالنعيم أحمد، 30 سنة، بحروق من الدرجة الأولي، ويعمل بنفس الشركة، ومحمد السيد حسين ويعمل بالشركة الهندسية، وأصيب بقرحة بالعين وجرح قطعي بالرأس 5 سنتيمترات، وأحمد ماهر حسن حسين ويبلغ من العمر 30 عاما، ويعمل بالشركة الهندسية، وأصيب بكسر باليد اليسرى، والعامل عاطف محمد أحمد بدون أي إصابات ويتم متابعتهم طبيا بالمستشفى .

وتابع مدير المديرية في مذكرة الوزير إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإثبات الحادث الجسيم للعمال طبقا للقانون ودليل الإجراءات، فضلا عن الحفاظ على جميع حقوق العامل المتوفى والمصابين، ومتابعة الإجراءات الطبية للمصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات آل سليمان، والسلام، والزهور.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين: «الوزير سبق أن كلف مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد بمجرد علمه بالحادث وبالانتقال الفوري إلى الشركة المذكورة؛ لإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق الذي اندلع بالمنشأة وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل».