شكرا لقرائتكم خبر عن معبر رفح البري يشهد تنقل 2000 مسافر بين مصر وغزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد معبر رفح البري بشمال سيناء تنقل 2082 مسافرًا فلسطينيًا في كلا الاتجاهين، خلال الأسبوع الماضي، (25- 28 إبريل 2021).

وقالت المصادر المتنوعة إنه وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة ألف و66 مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع ألف و16 مسافرًا، بجانب إدخال كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإنسانية إلي قطاع غزة.

يُذكر أنه يتم إغلاق معبر رفح لمدة خمسة أيام متتالية بسبب العطلات الرسمية، على أن يُستأنف العمل بالمعبر صباح الثلاثاء المقبل، حيث يتم تعطيل العمل في المعبر خلال العطلات الرسمية المصرية.