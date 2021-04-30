شكرا لقرائتكم خبر عن ايوووه طياري مستيكة..لهجة «الإسكندرانية» تصمد في وجه الزمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمجرد أن تنطق كلمات معينة بأسلوب معين، حتى وإن كنت خارج المدينة، على الفور تتجه اليك الأنظار وكأنك من عالم آخر ويستقر في الوجدان أنك من عروس البحر الأبيض المتوسط مدينة الإسكندرية، مهد الحضارات وملتقى الثقافات، وذلك لما تتميز به ويتميز بها أهلها من مصطلحات ولهجات معينة لا ينطق بها غيرهم مثل طياري وقمة وجومه ومستيكه وفلافل.

اللافت أن اللهجة الاسكندرانية تأثرت عبر تاريخها بوجود الجاليات الأجنبية وقتها وخاصة اليونانيين الذين كانوا يفضلون البقاء بالإسكندرية لقرب مناخها من مناخ أوروبا، ولا تزال بعض الكلمات كانت تنطق قديما وباتت كما هي صامدة في وجه الزمن رغم مرور عشرات السنين عليها.

ومن أبرز الكلمات التي يتمز بها أهالي الإسكندرية عن غيرهم من المحافظات، (كولة) ويقصد بها ياقة القميص و(منفيستو) ويقصد بها الكتيبات الصغيرة جداً التي يستخدمها التلاميذ، وأصلها إيطالي و(جومة) والمقصود بها الممحاة (الأستيكة) وأصلها إيطالي و(مستيكة) والمقصود بها اللبان أو العلك، وأصلها إيطالي، و(كيسة) والمقصود بها الشنطة التي تحملها الأطعمة أو المشتريات (يؤنثون الكيس) و(أّيّووووه) والتي تستخدم للتعجب والدهشة وأصلها غير معروف حتى الآن، و(صحن) ويسمى بالعامية المصرية (طبق) و(فلافل) وهو الاسم المستخدم في الشام لأكلة شعبية معروفة باسم (الطعمية) في القاهرة و(رَشّائـة) ويقصد بها شماعة الملابس و(أطّات) وهي التسمية السكندرية للسوالف و(مشروع) نوع من أنواع وسائل المواصلات ويسمى أيضا ميكروباص و(شَطّ) وهو الشاطئ و(أني) وتعنى أنا و(طيّاري) يعنى بسرعة و(ع البحر) المقصود بها على الكورنيش و(تاكس ) المقصود بها تاكسى و(يا ولا ) نداء مقصود يا ولد و(شى ) المقصود به مشروب الشاى و(جني) المقصود به الجنيه المصري و(الإئمة) المقصود بها ناصية الشارع، و(بنحبوه) بنحبه و(نحطوه) نضعه في مكان و(نولّع النّور) إنارة النور، و(أحية) ويقصد بها التعجب من شيء.

وتقول الدكتورة ايناس محمد عبدالمنعم، مدرس الأنثروبولوجيا اللغوية في كلية الآداب بجامعة الاسكندريه، أن أجلى مظاهر علاقة اللغة بالمجتمع تتضح في أشكال التنوع اللغوي في المجتمعات أو بين الجماعات الاجتماعية والذي يمثله تعدد اللهجات وتنوع العادات الكلامية الذي يكشف عن هويات ثقافيه أو اجتماعيه متعدده، وكل من ينظر حول العالم يستطيع ان يرى تنوع هائل بين الشعوب وثقافاتها وعاداتها ولغاتها، بل وداخل المجتمع الواحد توجد أشكال التنوع اللغوي والتي تكشف عن واحد أو اكثر من العوامل الاجتماعية مثل الهوية الاجتماعية ومكانة الفرد والمحيط أو السياق الذي تتم من خلاله عمليه الاتصال وانتماءات الفرد الاقليمية.

وأوضحت في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن هناك عوامل تاريخية وظروف اجتماعية ساعدت على تشكيل هذا النمط من اللغوي للهجة الاسكندرية، حيث تتمثل الظروف والأوضاع في عمليات التفاعل وأنماط العلاقات الاجتماعية المتداخلة التي ترجع إلى وجود الجاليات الأجنبية في المجتمع السكندرى وعمليات الاتصال التي نتج عنها استعارة العديد من المفردات مع خضوعها للتعديل والتحوير باللسان السكندري، مشيرة إلى أن عمليات الاستعارة الثقافية واللغوية ليست حديثة وإنما هي عملية متبادلة التأثير والتأثر وعمليات الاحتكاك اللغوي تساعد في نقل الكثير من المفردات وتنتج الاقتباس بين اللغات وبعضها ويتبادل المفردات والأساليب خاصة في البيئات التجارية والصناعية والساحلية التي يكثر في العادة احتكاك اهلها بغيرهم، مشيرة إلى أن المجتمع السكندرى مجتمع كوزموبوليتان أي متعدد الثقافات استطاع ان يستوعب العديد من الثقافات عبر عمليات من التأثير والتأثر ويكشف وصف اللهجة الاسكندرانية عن استعارة الكثير من المفردات والتعبيرات التي ارتبطت بهذه الظروف التاريخية.

وأشارت «إيناس»، إلى أن اللهجة الاسكندرانية تتميز بطريقة معينة في نطق بعض المفردات وفي طرق القول والحديث واستخدام صيغة الجمع في التعبير عن الكثير من الأمور المرتبطة بالفعل ومظاهر تكشف عن نسبية السلوك اللغوي وارتباطه بالمجتمع السكندري الذي يكشف عن المقبول وغير المقبول من المفردات والكلمات وأساليب التعبير وارتباطها بثقافة معينة وبعض الكلمات المتداولة في اللهجة السكندرية التي تعد تعبيراً عن الاستنكار والتعجب وتعد مقبولة في المجتمع السكندرى وثقافته لا تكون مقبولة في مجتمع آخر وتدخل في إطار المحظور اللغوي الذي واجه استهجان ويقع في إطار العيب.

وعن استمرار اللهجة السكندرية طيلة السنوات الماضية قالت الدكتورة إيناس محمد، أن أي لغه أو لهجه تستمد وجودها واستمرارها من استخدامها فالقيمة الاستعمالية والتبادلية لمفرداتها وألفاظها هي التي تكسبها هذا الاستمرار في عمليات التفاعل.

وأوضحت أنه من عوامل الاستمرار والبقاء أيضا انتقال اللهجة عبر الأجيال من خلال عملية اكتساب تلقائية وغير مقصودة -في أغلب صورها- خلال عمليات التفاعل اللفظى في البيئة المحيطة، وحقيقة الأمر أن استمرار اللهجة الاسكندرانية لا يعنى بأى حال أنها لا تخضع للتغيير أو أنها قوالب لغوية تنتقل من جيل إلى آخر دون تبديل أو تغيير ودون أن تتساقط بعض المفردات من حيز الاستخدام وبالطبع لعمليات التغير الثقافى تأثيرها في شئ من اللغة المستعملة في أي مجتمع خاصة مع انتشار وسائل الاتصال وزيادة الحراك الجغرافى بين المجتمعات بل والحراك الافتراضى المرتبط بالمجتمع الشبكى (الأنترنت).