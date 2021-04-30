شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: ارتفاع طلبات الاشتراك فى مبادرة إحلال السيارات إلى 70 ألف طلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد معيط، وزير المالية، ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكي والأجرة» للعمل بالغاز الطبيعي إلى 70 ألف طلب منذ فتح باب التسجيل فى 4 يناير الماضى وحتى الآن، يتم دراستها حاليًا بالتعاون مع البنوك وشركات إنتاج السيارات المشاركة في المبادرة.

قال "معيط"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن فريق عمل المبادرة بوزارة المالية انتهى منذ بدء تسليم السيارات الجديدة بدلاً من المتقادمة في أول أبريل الحالي إلى يوم الأربعاء الماضي، من تسليم 340 سيارة جديدة للمستفيدين، وتحملت الخزانة العامة 4.3 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لها طبقًا للمبادرة الرئاسية، لافتًا إلى أن أعداد المستفيدين ستتضاعف خلال الفترة القليلة المقبلة حيث يوجد 2262 طلبًا في مرحلة القبول النهائي، وأربعة آلاف و662 طلبًا تم إحالته بالفعل إلى البنوك الذى تقوم بدراسته ائتمانيًا، بخلاف 10 آلاف و877 طلبًا يدرسه فريق عمل المبادرة؛ للتأكد من توافقها مع شروط وضوابط المبادرة خاصة شرط مرور 20 عامًا على تاريخ إنتاجها.

أوضح الوزير، أنه تيسيرًا على المواطنين، قام فريق العمل بإعداد دليل استرشادي بكل تفاصيل المبادرة، وكيفية الاستفادة من الحافز الأخضر لإحلال السيارات المتقادمة، بما يجيب بصورة مبسطة على أهم الأسئلة التي تلقيناها من المواطنين، لافتًا إلى إتاحة هذا الدليل الاسترشادى علي الموقع الإلكتروني للمبادرة

قال أحمد عبد الرازق المتحدث الرسمي باسم المبادرة، إن مبادرة إحلال السيارات المتقادمة اختيارية، فليس هناك إجبار للمشاركة بها، وتشمل شروطها أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية وألا تقل سنه عن 21 عامًا ولا تزيد على 65 عامًا في حالة طلب التقسيط فقط، وأن تكون رخصة السيارة سارية وباسم مقدم الطلب وتتبع إحدي محافظات المرحلة الأولي للمبادرة، وهي: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وبالنسبة لسيارات الملاكي يجب أن تكون الرخصة باسم مقدم الطلب في آخر عامين من تاريخ إطلاق المبادرة في 7 يناير 2021.

أضاف أن هناك عددًا من الأوراق المطلوبة للتقديم في المبادرة وهي صورة من بطاقة الرقم القومي «سارية»، وصورة من رخصة السيارة «سارية» وباسم المتقدم، وشهادة بيانات للتخريد من وحدة المرور، وفي حالة طلب التقسيط: إثبات محل الإقامة بإيصال مرافق لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر أو عقد إيجار أو تمليك، وإقرار عن الدخل السنوي لمقدم الطلب.

قال إن التقديم يتم من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة وتسجيل البيانات المطلوبة كاملة، وهناك خط ساخن برقم «15707» للإجابة على جميع الاستفسارات التي تخص المبادرة، لافتًا إلى أن هناك 7 ماركات سيارات و21 فئة وطرازًا يمكن الاختيار من بينها، وأسعار كل منها معلنة على الموقع الإلكتروني للتسهيل علي الراغبين في الاستفادة من المبادرة.

أكد أن المبادرة لا تشترى السيارات القديمة وإنما تقدم مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية للمساعدة في إحلال السيارات المتقادمة، تتمثل في: حافز أخضر بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه لسيارة الملاكى، و20% بحد أقصى 45 ألف جنيه للتاكسى.

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