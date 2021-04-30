شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تبدأ غدا صرف السلع المدعمة ضمن مقررات مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من غد السبت صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر مايو ، حيث يتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على شراء كمية 67200 ألف طن زيت صويا خام منها 35700 طن زيت صويا خام إنتاج محلي بالجنيه و 31500 ألف طن زيت صويا خام مستورد ليعزز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى شهر سبتمبر 2021