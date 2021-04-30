شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 2.7 مليون طن.. والموالح فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 2.7 مليون طن حتى الآن، حيث تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حيث بلغ إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 27 أبريل 2021.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن بلغت 2 مليون و721 ألفا و403 أطنان من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها حوالي 150 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم.

وبلغت الموالح حوالي مليون و 444 ألف 95 طنا، بالإضافة إلي تصدير 485 ألفا و503 أطنان بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 165 ألفا و143 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 60 ألفا و628 طن، في حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 18 ألفا و668 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 18 ألفا و396 طنا.

واحتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 13 ألفا و455 طنا، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 10 آلاف و945 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 7 آلاف و767 طنا، بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 آلاف و505 أطنان، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 4 آلاف و335 طنا، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 369 طنا.