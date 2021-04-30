شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتابع أسباب حريق مصنع كيماويات ببورسعيد وتوجه بالحفاظ على حقوق العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا من مديرية القوى العاملة ببورسعيد بشأن حادث حريق مصنع للكيماويات بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، والذى نتج عنه مصرع عامل وإصابة 3 آخرين، وجارى التعرف على حجم الخسائر التى تكبدها المصنع.

وأكد الوزير، فى بيان، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الحفاظ على حقوق العامل المتوفى والمصابين، وإبلاغ أسرة المتوفى خالص العزاء ومتابعة حالة المصابين أولا بأول وابلاغهم تمنياتنا بالشفاء العاجل .

وأشار التقرير الذى قدمه مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد السيد عبد الرحمن السنجابى إلى أنه تم تشكيل لجنة من إدارة السلامة والصحة المهنية تضم الكيمائية أيمان محمد مسعد مدير إدارة السلامة، والكيمائية حنان محمد عباس، أخصائى سلامة وصحة مهنية أول، ومن إدارة رعاية القوى العاملة، أمل أحمد يوسف مدير مكتب عمل النوب والضواحى والعرب، ورشا عكاشة مفتشة بالمكتب، للانتقال الفورى لمكان المصنع لبحث نتائج الحريق وعما حدث بالموقع الحريق، حيث بين التقرير أن الشركة يعمل بها عدد من الشركات بنظام التعاقد لإنجاز بعض الأعمال من الباطن.

وأسفر الحادث عن مصرع العامل أحمد محمد محمد على ويبلغ من العمر 27 سنة، وإصابة كل من خالد عبد النعيم أحمد، 30 سنة، بحروق من الدرجة الأولي، ومحمد السيد حسين، واصيب بقرحة بالعين وجرح قطعى بالرأس 5 سنتيمترا، وأحمد ماهر حسن حسين ويبلغ من العمر 30 عاما، وأصيب بكسر باليد اليسرى، والعامل عاطف محمد أحمد بدون أية إصابات ويتم متابعتهم طبيا بالمستشفى .

وتابع مدير المديرية فى مذكرة الوزير إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإثبات الحادث الجسيم للعمال طبقا للقانون ودليل الإجراءات، فضلا عن الحفاظ على جميع حقوق العامل المتوفى والمصابين، ومتابعة الإجراءات الطبية للمصابين الذين يتلقون العلاج فى مستشفيات 3 مستشفيات.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين: "إن الوزير سبق وأن كلف مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد بمجرد علمه بالحادث وبالانتقال الفورى إلى الشركة المذكورة؛ لإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق الذى اندلع بالمنشأة وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل".