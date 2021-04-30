شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجد عمر بن الخطاب فى محافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية اليوم مسجد عمر بن الخطاب في مدينة دمنهور في محافظة البحيرة والتى تم إحلاله وتجديده على نفقة وزارة الأوقاف.

ويلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة في المسجد بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

تكلف إنشاء المسجد الذي أقيم في حي إفلاقة الشعبي في مدينة دمنهور 9.5 مليون جنيه، ويتم أيضًا افتتاح 5 مساجد أخرى في محافظة البحيرة اليوم مقامة بالجهود الذاتية.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها إم إجمالي ما تم افتتاحه في محافظة البحيرة من أول سبتمبر عام 2020 يبلغ 115 مسجدًا، وتتضمن خطة الوزارة افتتاح13 مسجدًا جديدًا منها 6 مساجد في البحيرة.

وتتضمن المساجد التي يتم افتتاحها اليوم في محافظة البحيرة مسجد عمر بن الخطاب في مدينة دمنهور، والذى أقامته وزارة الأوقاف، وعدد 5 مساجد أخرى مقامة بالجهود الذاتية وهي مسجد الرحمة بقرية الانشا في الرحمانية ومسجد نجع الشخ عون في كفر الدوار ومسجد أبوالطبول البحري بزاوية حمور في الدلنجات ومسجد خالد بن الوليد بقرية جبارس في إيتاي البارود ومسجد عزبة فودة بقرية زاوية صقر في أبوالمطامير.

وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم 13 مسجدًا جديدًا وجميعها إحلال وتجديد ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ سبتمبر 2020 عدد 1395 مسجدًا منهم 1300 مسجد احلا وتجديد والباقي صيانة وترميم.