شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تصدر العدد الـ28 من مجلة "مصر معاك" للمصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الثامن والعشرين من مجلة "مصر معاك"، وتقدم فيها جانبا من ذكريات وطن لا يعرف الهزيمة، بمناسبة عيد تحرير سيناء الباسلة، ومستجدات قانون الهجرة.

كما تواصل المجلة عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية؛ إذ تحمل صفحاتها رحلة المومياوات الملكية وكيف نجحت مصر في لفت أنظار العالم إلى أن أحفاد الفراعنة قادرون.

وفى هذا العدد أيضًا، كلمة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، تستعرض فيها نجاحات مبادرة "إحياء الجذور" وآخر ما وصلت إليه المبادرة من مستجدات.

كما يضم العدد حوار خاص مع الدكتور إبراهيم عوض، مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية، ورؤيته حول قضايا الهجرة وتأثيرات وباء كورونا المستجد.

كما يقدم العدد نماذج بارزة لعدد من المصريين بالخارج، الذين حققوا نجاحات في مجالهم، وغيرها من الموضوعات المتنوعة.