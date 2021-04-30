شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الدين والوطن يحتاجان لمن يحمل لواءهما بالحق جيلا إثر جيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه بعد نجاح الأوقاف نجاحا ملموسا وواضحا في السيطرة على المساجد وفي برامج التدريب المتنوعة سواء من خلال أكاديمية الأوقاف والإدارة العامة للتدريب، أم من خلال الشراكة الواسعة مع الجامعات المصرية، وبعد إصدارنا نحو مائة وتسعة وتسعين إصدارًا ما بين مؤلف ومترجم قررنا أن نقتحم بقوة ومن خلال كتائب الوسطية والفكر المستنير بستة عشر موقعا وصفحة وقناة عالم الفضاء الإلكتروني والدعوة الإلكترونية بخطة مدروسة جيدًا، وبفريق واعد من الشباب، لنملأ الفضاء الدعوي الإلكتروني، علمًا، وفقهًا، وفكرًا وسطيا مستنيرًا، شعارنا : "وسطية – وطنية – فكر مستنير" وذلك بأكثر من عشرين لغة، محاولين إيصال هذا الصوت للدنيا بأسرها، وفاء بحق ديننا ووطننا والأمانة العظيمة التي نحملها .

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الأوقاف، مساء أمس، معسكر أبي بكر الصديق لمسئولي الدعوة الإلكترونية بالمديريات بمحافظة الإسكندرية، وبحضور المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة واللواء أشرف بهجت رئيس حي المنتزه، والشيخ محمد خشبة مدير مديرية أوقاف الإسكندرية وعدد من القيادات الدعوية بالمحافظة ومسئولي الدعوة الإلكترونية بالمديريات ، وذلك بمراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية ، والتباعد الاجتماعي.

وخلال كلمته أكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أن وسائل التواصل مباحة للتعبير عن حرية الرأى بما لا يمس الأمن القومي والأمن العام وخصوصية الأفراد والحريات الشخصية ، وأن شبكة الإنترنت، أصبحت جزءًا من حياة الناس اليومية، إلا أن الفضاء الإلكتروني أخرج بعض الأفعال التي تمس الأمن القومي والحريات، مؤكدًا أن الفضاء الإلكتروني له حدود يقف عندها دون تشهير أو ابتزاز أو تعد على حرية الآخرين , وأن القانون قد جعل عقوبة على كل من ينتهك الحريات العامة أو النشر على الفضاء الإلكتروني بما يمس الأمن القومي والأمن العام دون نظر إلى صحة هذه المعلومات من عدمه، مبينا أن قضية الفضاء الإلكتروني قضية وعي, وأن الجماعات المتطرفة تعمل على نشر الشائعات بما يؤدي إلى الإخلال بالأمن القومي والأمن العام.

وفي ختام كلمته أكد على ضوابط استخدام الفضاء الإلكتروني والتي تتمثل في :

1. استعمال الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الحياة الخاصة للمواطنين .

2. بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لأفعال تمس الأمن القومي واستقرار الدول وبالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص .

3. شبكة الإنترنت أصبحت جزءًا من الحياة اليومية في العالم وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاء مباحا ومنطقة فوق القانون .

4. فلسفة القانون المصري بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تقوم على عقاب المجرم المعلوماتي وليس رقابيا على رقاب الناس .

5. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يطبق لحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وكل اعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري .