شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم نقل مع ملاكى بالسويس.. الأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل لمفارق نفق الشهيد أحمد حمدي، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

وكان مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل بمفارق نفق الشهيد أحمد حمدي اتجاه عيون موسى طريق شرم الشيخ .

ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف فى السويس، بالدفع بـ 6 سيارات لنقل المصابين من موقع الحادث إلى المستشفى العام.

ومن جانبه، قال مصدر طبى فى السويس، إن المصابين هم: أحمد محمد عبدالفاضيل 32 سنة القاهرة، اشتباه نزيف بالمخ وسحجات وكدمات، ومحمد صابر وهبة 35 سنة دمياط، جرح قطعي بالرأس 5سم مع كدمات بالجسم، وأحمد إبراهيم قرني 26 سنة الجيزة، جرح متهتك بالقدم اليسرى مع كسر بالضلوع، وحسن شعبان عبد الجليل 18 سنة الجيزة، اشتباه كسر بالزراع الأيسر ومع سحجات بالجسم، ومحمود صبرى وهبة 27 سنة دمياط، اشتباه كسر بالقدم اليمني وسحجات بالجسم، لافتا إلى أن المتوفى هو "أحمد ربيع جمال" 65 سنة القاهرة.