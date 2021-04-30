شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحان مايو التكميلى لمن لم يحصل على 50% فى الورقة الامتحانية لأبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان التكميلى لطلاب الثانوية العام لمن لم يحصل على 50% في الورقة الامتحانية لشهر أبريل، موضحة أن امتحان الترم الأول لطلاب أولى وثانية ثانوى كان للاجتياز فقط، ولكن امتحان شهر أبريل الورقى مخصص لها 100% من درجة المادة ومن ثم درجة الطالب تحسب وفقا ما يحصل عليه من درجة في شهر امتحان شهر أبريل.

وكشفت وزارة التعليم، أن احتساب درجات الترم الثانى، تشمل امتحانى شهرى مارس الماضى وأبريل، تضاف إلى الدرجة التى حصل عليها التلميذ فى الفصل الدراسى الأول للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، وتحسب بعد ذلك درجة الطالب النهائية، حيث يمثل الترم الثانى 50% من المجموع الكلى للعام الدراسى، بالإضافة إلى 50% أخرى هى نتيجة الفصل الدراسي الأول.

وتابعت الوزارة، أن الطالب الذى لم يحقق نسبة النجاح بعد إضافة درجات الترمين سوف يخوض امتحان تكميلى في شهر مايو المقبل، مشيرة إلى أن الامتحانات التي تعقد في مايو ستكون في المواد التي لم يحقق فيها الطالب نسبة النجاح وليس في كل المواد الدراسية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، أن المدارس تقوم بتصحيح كراسات الإجابة للطلاب أولا بأول، ومن ثم من المقرر إعلان نتائج امتحانات شهر أبريل ونهاية العام الدراسى نهاية الأسبوع المقبل بعد العودة من الإجازات الرسمية، مشيرة إلى أن المدارس ملتزمة بتصحيح الامتحانات المجمعة من خلال لجان تضم معلمين حسب التخصصات المختلفة.