​​"جفاف وتصحر".. نقيب الفلاحين يكشف أثار سد النهضة على الأراضي الزراعية والمحاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن سد النهضة أكبر خطر يهدد وجود مصر في الوقت الراهن، موضحًا أن هذا السد يمثل أكبر عمل عدائي تتعرض له مصر منذ 7000 عام.

وأضاف أبوصدام، في بيان له الخميس، أنه في حال استكمال الملء الثاني سيحجز السد ما يزيد عن 25% من المياه التي تتدفق إلى مصر سنويًا طبقًا لأكثر الدراسات تفاؤلًا، لافتًا إلى أن حصة مصر الحالية من نهر النيل تبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا بالإضافة إلى نحو 4.5 مليار متر مكعب سنويًا من المياه الجوفية والأمطار.

وتابع نقيب الفلاحين، أن القطاع الزراعي يستهلك وحده نحو 80% من هذه الكمية من المياه، لذا فإن القطاع الزراعي سيكون الخاسر الأكبر في حال استكمال سد النهضة، مشيرًا إلى أن احتياجات مصر من المياه حاليًا تصل إلى 114 مليار متر مكعب يغطي النقص بها من تدوير مياه الصرف الزراعي والصحي بنحو (20 مليار متر مكعب) سنويًا واستيراد مياه افتراضية في صورة مواد غذائية بنحو 34 مليار متر مكعب كل عام.

وأوضح عبدالرحمن، أنه مهما بذلت الحكومة المصرية من جهود للحد من الآثار المدمرة لسد النهضة، لن يمنع ذلك الكارثة التي تتلخص في تقلص الرقعة الزراعية وجفاف وتصحر ملايين الأفدنة الزراعية وغرق الدلتا المصرية حيث تؤدي تقلص مياه النيل لجفاف معظم آبار المياه الجوفية غير المتجددة وارتفاع منسوب سطح البحر، الذي بدوره يغرق الدلتا المصرية بالمياه المالحة؛ ما يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار المنتجات الزراعية والغذائية.

وأشار إلى أن قلة المياه آثار كارثية على الثروة السمكية وخصوبة الأرض وعلى مياه الشرب وعلى قدرة السد العالي على توليد الكهرباء.

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