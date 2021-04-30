​​​نشاط للرياح وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لـ6 أيام مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس لمدة 6 أيام من الجمعة 30 أبريل حتى الأربعاء 5 أبريل.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس حارا نهارًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا ليلًا على كافة الأنحاء.

وجاءت تفاصيل الظواهر الجوية على النحو التالي:

الجمعة 30 أبريل:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

السبت 1 مايو:

نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد

الأحد 2 مايو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء.

الاثنين 3 مايو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الثلاثاء 4 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأربعاء 5 مايو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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