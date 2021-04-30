اليوم.. البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة من الكاتدرائية المرقسية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى:

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات الجمعة العظيمة، اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بحضور محدود، نظرًا لظروف الجائحة ومراعاةً لكل الإجراءات الاحترازية الواجبة، وعدم التجمعات.

ويشارك في الصلاة عدد من أساقفة المجمع المقدس والكهنة، فيما تشهد الصلوات حضور عدد محدود من الشعب القبطي كما حددت الكنيسة.

واتشحت جدران الكاتدرائية المرقسية بالسواد في هذا اليوم الذي يُعد أقدس أيام العام للأقباط، وتم وضع شرائط سوداء على الجدران حزنًا على ذكرى صلب السيد المسيح على الصليب- وفق المعتقدات المسيحية- فيما شددت الكنيسة على مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحضور في صلوات الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة.

وطالبت الكنيسة بالتعاون الكامل مع رجال الأمن الموجودين على أبواب الكاتدرائية والمنوط بهم التأكد من بطاقة الحضور ومطابقتها مع بطاقة الرقم القومي، وكذلك التعاون مع خدام الكشافة داخل الكاتدرائية من خلال الاستجابة لتوجيهاتهم فيما يخص تطبيق الإجراءات الوقائية وكافة التعليمات، سواءًا عند دخول الكاتدرائية أو أثناء الصلاة أو عند المغادرة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة الجميع.

وأعلنت أنه غير مسموح إطلاقًا للمشاركين في الصلوات (كهنة - شمامسة - شعب)، باصطحاب أي أشخاص غير حاملين لبطاقة الحضور الشخصية حيث لن يسمح بدخول أي شخص غير حامل للبطاقة المذكورة.

وتابعت: يتم قياس درجة حرارة المصلين قبل الدخول مع عدم السماح بدخول أي شخص يثبت ارتفاع درجة حرارته، أو من يعاني من أي أعراض أخرى، وكذلك لن يسمح بدخول أي من أفراد أسرته.

وواصلت: تتم المحافظة على التباعد الجسدي بالمسافة الآمنة بين المصلين وبعضهم البعض، بما في ذلك طوابير الدخول للكنيسة والتناول والانصراف.

كما ذكرت الكنيسة أنه تتم متابعة ارتداء المصلين للكمامة والتزامهم بالتباعد الجسدي طوال فترة وجودهم داخل الكنيسة مع عدم السماح بخلع الكمامة أو الإخلال بالتباعد لأي سبب.

وأكدت أنه لا يسمح بالتقبيل أو المصافحة بالأيدي أو التحية أو التفاعل بأي طريقة تتطلب اقترابًا أو تلامسًا، بما في ذلك القبلات الطقسية للصلبان والكتب، ومصافحة الأب الكاهن والمصافحة بين الكهنة وبعضهم البعض ويكتفى الجميع بتبادل التحية من على بعد، ويسري ذلك داخل الكنيسة عامةً، سواءًا أثناء الصلوات أو في أي وقت آخر. كما لا يسمح بلمس الأيقونات سواءًا الثابتة بالكنيسة أو المتحركة في الدورات الطقسية.