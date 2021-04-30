شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر 30 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم في بداية تعاملات الجمعة 30 أبريل 2021.

سعر الذهب اليوم يتراوح بين 4 و6 جنيهات عن الأمس، بينما انخفض سعر عيار 21 بقيمة بلغت 5 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية، التي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم عيار 21 نحو 776 جنيهًا، وعيار 18 نحو 665 جنيهًا، وعيار 24 نحو 887 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6208 جنيها، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الثالث من أبريل، والثاني من رمضان.

وقفز سعر الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الثاني من رمضان بقيمة تراوحت بين 6 جنيهات و8 جنيهات بينما زاد عيار 21 بقيمة بلغت 7 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية، في حين ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة بلغت 56 جنيها.

وترجع أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر بالأسبوع الثاني من رمضان 2021، لارتفاع أسعار الذهب العالمية بنسبة 1.87%، على خلفية ضعف الدولار والانخفاض الذي شهدته عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ودفع تراجع الدولار الأمريكي، أسعار الذهب العالمية للارتفاع من جديد على خلفية تراجع الدولار، وتنعكس الأسعار العالمية للذهب على أسعار الذهب في مصر، لذلك شهدت حالة الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضي.