شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 13 مسجدا اليوم.. أبرزهم مسجد عمر بن الخطاب بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظات "البحيرة، الغربية، مرسى مطروح، المنيا"، اليوم الجمعة، افتتاح 13 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديداً، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1395) مسجدًا، منها (1300) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و (95) مسجدًا صيانةً وترميمًا.

وبحسب وزارة الأوقاف فإن المساجد المقرر افتتاحها كما يلى:

مديرية أوقاف البحيرة1- عمر بن الخطاب بحي إفلاقه- مركز ومدينة دمنهور

2- الرحمة – قرية الانشا - الرحمانية

3- نجع الشيخ عون- قرية الحاجر سيدي غازي كفر الدوار ثان

4- أبو الطبول البحري- زاوية حمور الدلنجات ثان

5- خالد بن الوليد- جبارس – إيتاي البارود ثان

6- عزبة فودة- زاوية صقر – أبو المطامير أول

مديرية أوقاف الغربية7- الحمرة الجديدة – برما – طنطا أول

مديرية أوقاف مرسى مطروح8- الهدى- ك4- مطروح

مديرية أوقاف المنيا9- عمار بن ياسر- الجبارتي – بني عبيد

10- فهمي عبد العال- منقطين - سمالوط

11- شلبي – بندر مغاغة

12- مبارك الشرقي – عزبة مبارك – بلنصورة – أبو قرقاص

13- الرحمن- عرب الشيخ تمي – أبو قرقاص

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، مسجد عمر بن الخطاب بحي إفلاقه – مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بتكلفة 9.5 مليون جنيه على نفقة وزارة الأوقاف إضافة إلى 5 مساجد أخرى بالمحافظة بالجهود الذاتية.