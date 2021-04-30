كورونا في 24 ساعة| إجمالي الإصابات حول العالم 149.6 مليون والسلالة الهندية هي الأشد خطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 700 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 170008 حالة حتى اليوم.

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