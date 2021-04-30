شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية محور شينزو آبى الجارى تنفيذه بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ محافظة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشروع محور شينزو آبي لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس، ونعرض فى النقاط التالية أهمية المشروع. - يمر داخل مدينة الأمل بطول 2 كم . - تم نقل الأسر من مسلدار المحور لوحدات سكنية بديلة. - الوحدات المسلمة كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية . - يصل طول المحور 8 كم. - يمر على سوق السيارات وبعرض 37 متر. - المحور يمر بمسار ابراج الضغط العالى والتى تم دفنها. - يربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري.