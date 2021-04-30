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تعرف على أهمية محور شينزو آبى الجارى تنفيذه بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - تنفذ محافظة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشروع محور شينزو آبي لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس، ونعرض فى النقاط التالية أهمية المشروع.

 

- يمر داخل مدينة الأمل بطول 2 كم .

- تم نقل الأسر من مسلدار المحور لوحدات سكنية بديلة.

- الوحدات المسلمة كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية .

- يصل طول المحور 8 كم.

- يمر على سوق السيارات وبعرض 37 متر.

- المحور يمر بمسار ابراج الضغط العالى والتى تم دفنها.

- يربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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