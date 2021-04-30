شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية محور شينزو آبى الجارى تنفيذه بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنفذ محافظة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشروع محور شينزو آبي لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس، ونعرض فى النقاط التالية أهمية المشروع.
- يمر داخل مدينة الأمل بطول 2 كم .
- تم نقل الأسر من مسلدار المحور لوحدات سكنية بديلة.
- الوحدات المسلمة كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية .
- يصل طول المحور 8 كم.
- يمر على سوق السيارات وبعرض 37 متر.
- المحور يمر بمسار ابراج الضغط العالى والتى تم دفنها.
- يربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري.