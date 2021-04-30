شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات لا تعرفها عن بحيرة البردويل بسيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن افتتاح موسم الصيد فى بحيرة البردويل بشمال سيناء بحضور عدد من الصيادين ومسئولى وزارة الزراعة، بعد عملية التطوير الكبرى خلال الراحة البيلوجية.
1- تقع بحيرة البردويل على الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء.
2- طولها حوالى 90 كيلو متر وعرضها حوالى 22 كيلو متر.
3- تغطى مساحة تقارب 700 كيلو متر مربع.
4-البحيرة ضحلة ويصل عمقها إلى ثلاثة أمتار.
5- يفصلها عن البحر المتوسط ممر رملى ضيق.
6- فيها افضل وأندر أنواع الاسماك ويتمتع انتاجها بسمعة متميزة محليا وعالميا .
7- هذا الموسم حقق أعلى إنتاجية منذ 20 عاما.
8- القائمين على البحيرة يتابعون كافة الإجراءات المتبعة فى عملية الصيد ومدى التزام الصيادين بها، بعد الراحة البيلوجية للبحيرة من أجل الحفاظ على الثروة السمكية بها.