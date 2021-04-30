شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: جميع السلع الغذائية متوفرة في الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ إن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في السلع الغذائية والمواد الأساسية طوال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا استمرار الدفع بالسلع الغذائية بالأسعار المناسبة في الجمعيات الاستهلاكية والمعارض، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية، موجهًا رؤساء المدن ووكيل وزارة التموين بمتابعة الأسواق ومعارض أهلا رمضان.

وأشاد محافظ كفر الشيخ في بيان، بالمشاركات المجتمعية بمدن وقرى المحافظة والتي تقدم الوجبات المغلفة والمطهية ومعبأة بكراتين للصائمين والأسر الفقيرة والأكثر احتياجاُ،مؤكداً أن مشاركة أبناء المحافظة على اختلاف أعمارهم، أمر يستحق التقدير والإشادة، إضافة للجمعيات الأهلية التي تساهم في فعل الخير في الشهر الفضيل، والتخفيف عن كاهل تلك الأسر.