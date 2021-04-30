شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة قبل بيعها في شم النسيم بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرّحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أنه في ضوء اهتمام وزارة الصحة والسكان بضمان وصول غذاء صحي آمن للمستهلك واستعدادًا لاستقبال أعياد شم النسيم، قامت إدارة مراقبة الأغذية بحملة تفتيش على منشآت تداول الأغذية.

وذكرت في بيان، أن الحملة قامت بالتفتيش على 476 منشأة وقامت بفحص 590 عينة مواد غذائية، وتم إعدام 1121 كجم و49 لترًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما حرّرت الحملة 295 محضر لمنشآت مخالفة.

وقالت إن إدارة مراقبة الأغذية لا تدخر جهدًا في الرقابة والتفتيش على منشآت تداول الأغذية لضمان جودة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق، وحرصًا على صحة المواطن المصري.