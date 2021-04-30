شكرا لقرائتكم خبر عن معاينة محاور تطوير العريش علي الطبيعة عقب عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن لجنة من الهيئة الهندسية ستقوم بمعاينة محاور تطوير مدينة العريش، على الطبيعة، عقب أجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ في بيان، وضع مخطط لتنمية وتطوير مدينة العريش، يتضمن إنشاء 3 محاور رئيسية طولية على ساحل البحر ومحاور عرضية ليتم الربط وتيسير التحرك بينها بتكلفة 500 مليون جنيهًا.

وأشار إلى أن المحور الأول يشمل شارع الفاتح من البوابة الغربية بمدخل العريش وصولا إلى المدخل الشرقي للمدينة، مضيفًا أن المحور الثاني يشمل شارع الجيش من أمام مديرية الأمن مرورًا بكوبري ضاحية السلام ومستشفى العريش العام ليقطع شارع 23 يوليو ويتجه إلى شارع الساحة الشعبية وميدان العتلاوي وشارع أسيوط وصولا إلى المساعيد، والمحور الثالث وهو الطريق الدائري خلف المناطق السكنية وصولا إلى ميناء العريش البحري.