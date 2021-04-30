شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 25 عملية جراحية متنوعة في مستشفي بئر العبد المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى بئر العبدالمركزي بشمال سيناء، عن قيام فريق طبي في جراحة العظام من أطباء الجامعات المصرية بالتعاون مع أطباء المستشفي بإجراء عدد 25 عملية جراحية في المستشفي خلال أسبوع.

وأكد الدكتور تامر حمدي، مدير عام المستشفى، في بيان، أن العمليات الجراحية التي تم إجراءها عبارة عن كسور وجروح متكتهة في مختلف عظام الجسد، وإزالة عظام زائدة وإزالة ورم حميد وتغيير مفاصل وإصلاح تشوهات خلقية وتسليك أوتار ورفع شرائح ذاتية الغلق.

وذكر أن الفريق الطبي الذي قام بإجراء العمليات الجراحية يضم كلا من الدكتور محمد سلامه، مدرس واستشاري جراحة العظام والمفاصل بكلية الطب بجامعة القاهرة، الدكتور محمود الوكيل مدرس واستشاري التخدير بكلية الطب بجامعة القاهرة، الدكتور محمد العدوى أخصائي جراحة العظام بمستشفى بئر العبدالمركزي،، بجانب أعضاء هيئة التمريض وفنيو الأشعة بالمستشفي.