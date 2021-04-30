شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث في أسوان .. منع الاحتفالات وإغلاق الحدائق العامة خلال فترة الأعياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمنع أي مظاهر للاحتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال فترة الأعياد المتتالية، وهي عيد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة جائحة كورونا.

واكد على غلق الحدائق العامة والمتنزهات بجميع المراكز والمدن، وخاصة حديقتى النباتات وفريال بمدينة أسوان، وكورنيش كوم أمبو، وحديقة الأندلس بإدفو، بالإضافة إلى الجزر النيلية، مع تعليق كافة الرحلات النيلية بالتنسيق مع مدير أمن أسوان سواء كانت شراعية أو بالموتور في مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، فضلاً عن المناطق التي تشهد إقبالاً من مئات المواطنين كل عام بجوار كوبرى أسوان الملجم، وكذا شاطئ منطقة المغارة بالأعقاب.

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى والقاعات والفنادق والمطاعم السياحية التي تخالف تطبيق هذه الإجراءات بما يساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، مناشداً المواطنين بالإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية والتباعد الإجتماعى بتجنب الإختلاط والتجمعات الأسرية وغيرها للحفاظ على سلامتهم من أي إصابات.