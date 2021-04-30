شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: البردويل وفرت الأسماك في أسواق المحافظة بأسعار مناسبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن بحيرة البردويل وفرت الأسماك بأسعار مناسبة في مختلف أسواق المحافظة، حيث أن أسماك البحيرة تتمتع بسمعة كبيرة محليًا وعالميًا.

وأشار المحافظ في تصريح له، إلى أنه تم افتتاح الصيد في المسطح المائي للبحيرة في 25 أبريل الجاري، بالتزامن مع احتفال المحافظة بالذكري التاسعة والثلاثين لعيد التحرير والعيد القومي للمحافظة.

وأكد المحافظ في بيان، أن عدد مراكب الصيد العاملة في بحيرة البردويل تبلغ 1228 مركبًا موزعين على 3 مراسي وهى مرسى اغزيوان وبه 700 مركب، مرسى التلول وبه 375 مركبًا، ومرسى النصر وبه 178مركبًا، حيث يعمل بكل مركب من هذه المراكب من صيادين اثنين إلى 3 صيادين، لافتًا إلى أن عدد الصيادين العاملين بالبحيرة يبلغ نحو 3000 صيادًا، بجانب 1000 شخص آخرين من العاملين في الخدمات المعاونة لهم.

وأوضح المحافظ أنه يجري التنسيق بين المحافظة والجهات المختصة للسماح للصيادين بالصيد بالرجل والعوامات ورمي الشباب على شاطئ البحر في مدينة العريش.