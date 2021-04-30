شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء: استمرار العمل في مركز تلقي لقاح كورونا خلال العطلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن استمرار العمل في مركز التطعيم ضد فيروس كورونا في مستشفي العريش العام خلال العطلات الرسمية.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان، الخميس، أنه التسجيل في مركز التطعيم من الساعة التاسعة صباحًا وحتي العاشرة مساء في جميع الأيام بما فيها العطلات الرسمية مثل عطلة عيد العمال وعيد القيامة وشم النسيم.

وناشد شوكة المواطنين، وخاصة كبار السن، بالتوجه إلى مركز التطعيم ضد فيروس كورونا في مستشفي العريش وتسجيل أسمائهم للحصول على الجرعة الأولي من لقاح كورونا، لافتًا إلى أن التطعيم آمن .