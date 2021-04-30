شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تخصص 20%؜ من مقاعد قطارات العيد للحجز عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد، إتاحة 20% من مقاعد القطارات للحجز عبر شبكة الإنترنت سواء من خلال تطبيق الحجز الموجود بالموبايل أو الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة الإنترنت طوال فترة عيد الفطر.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أن هذه القواعد معمول بها خلال حجز مقاعد القطارات التى ستتحرك نهاية رمضان وبعد العيد للتيسير على جمهور المسافرين.

وحددت هيئة السكة الحديد، قواعد لحجز التذاكر تشمل حجزها بموجب بطاقة الرقم القومى بحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب، مع إغلاق منافذ الحجز الخارجية خلال فترة تشغيل العيد منعا لتسرب التذاكر وبيعها فى السوق السوداء، حيث سيكون الحجز قاصر على شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية.

وتتضمن قواعد الحجز تخصيص 70% من مقاعد القطارات للحجز من محطتى القاهرة والجيزة بالنسبة لقطارات القيام إلى الصعيد، على أن يبدأ حجز مقاعد قطارات كل يوم جديد ابتداء من الساعة 7.30 صباحا مواعيد بداية عمل شبابيك الحجز بالمحطات.

